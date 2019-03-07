Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 8-го тура

Завершился 8-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19.

Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучшие результаты показали TurculeCNEW и lyavon, набравший три очка.

В общем зачете на первое место вышел lyavon, на одно очко опередив Пьянь. В тройку лидеров также входит Зенден.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. lyavon - 59

2. Пьянь - 58

3. Зенден - 56

4. Strateg - 50

5. Yas - 49

6. TurculeCNEW - 47

7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта! - 44

8. Грифон - 42

9. WhiteWolff - 29

10-11. kruton9000, viktorxal - 28

12. lopatasamolet - 26

13. Генич - 23

14. Джонни - 22

15. Хас - 20

16. SAMUELL - 16

17-18. Ilya_Panaev, martini989 - 15

19. Алексей - 14

20-21. Русланчик, Олик - 12

22. Тосик - 10

23. Анатолий МСК - 9

24. Асхат - 8

25. Mutaloff - 6

26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4

29. 79531663767 - 2

30. CATALONEC - 1

31. Вепрь17 - 0

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