Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 8-го тура
Завершился 8-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19.
Тур оказался очень сложным для прогнозирования. Лучшие результаты показали TurculeCNEW и lyavon, набравший три очка.
В общем зачете на первое место вышел lyavon, на одно очко опередив Пьянь. В тройку лидеров также входит Зенден.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. lyavon - 59
2. Пьянь - 58
3. Зенден - 56
4. Strateg - 50
5. Yas - 49
6. TurculeCNEW - 47
7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта! - 44
8. Грифон - 42
9. WhiteWolff - 29
10-11. kruton9000, viktorxal - 28
12. lopatasamolet - 26
13. Генич - 23
14. Джонни - 22
15. Хас - 20
16. SAMUELL - 16
17-18. Ilya_Panaev, martini989 - 15
19. Алексей - 14
20-21. Русланчик, Олик - 12
22. Тосик - 10
23. Анатолий МСК - 9
24. Асхат - 8
25. Mutaloff - 6
26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4
29. 79531663767 - 2
30. CATALONEC - 1
31. Вепрь17 - 0
Не пропустите: Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 6 марта
-
"Порту" в драматичном матче выбил "Рому" из Лиги чемпионов
-
"Валенсия" - "Краснодар": анонс и прогноз битвы Дениса Черышева против российской команды в рамках 1/8 финала ЛЕ
-
Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
-
"Реал" близок к договоренности с новым тренером
Лента новостей
-
Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 8-го тура
-
"Зенит" - "Вильярреал": анонс и прогноз первого матча 1/8 финала Лиги Европы
-
Главные новости дня: 6 марта
-
"Порту" в драматичном матче выбил "Рому" из Лиги чемпионов
-
Звездный футболист "Ромы" отметился феерической симуляцией в матче Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Валенсия" - "Краснодар": анонс и прогноз битвы Дениса Черышева против российской команды в рамках 1/8 финала ЛЕ
-
Экс-форвард "Спартака" отметился невероятно креативной татуировкой
-
1
Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
-
1
"Манчестер Юнайтед" повторил клубный рекорд более, чем 50-летней давности
-
Легендарный защитник оценил игру Бэйла в "Реале"
-
ЧМ-2022 может пройти в трех странах
-
Игрок ЦСКА вернулся в строй спустя год лечения
-
Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале
-
В ПСЖ приняли решение по Буффону
-
"Реал" близок к договоренности с новым тренером
-
18-летний хавбек стал самым дорогим игроком Бундеслиги
-
"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии
-
Стал известен соперник ПСЖ в полуфинале Кубка Франции
-
Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Неймара
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4