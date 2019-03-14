Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 9-го тура

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Турнир прогнозов ЛЧ: итоги 9-го тура

Завершился 9-й тур прогнозов матчей Лиги Чемпионов-2018/19. 

Тур оказался непростым для прогнозирования, никому из участников не удалось набрать более трех баллов.

В общем зачете Пьянь догнал ранее лидировавшего lyavon. Совсем рядом с лидерами по-прежнему находится Зенден.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1-2. lyavon, Пьянь - 61

3. Зенден - 59

4. Yas - 52

5. Strateg - 50

6. TurculeCNEW - 49

7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта! - 44

8. Грифон - 42

9. viktorxal - 31

10. kruton9000 - 30

11. WhiteWolff - 29

12. lopatasamolet - 26 

13. Генич - 23 

14. Джонни - 22

15. Хас - 20 

16. martini989 - 17

17. SAMUELL - 16

18. Ilya_Panaev - 15

19. Алексей - 14

20-21. Русланчик, Олик - 12 

22. Тосик - 10

23. Анатолий МСК - 9

24. Асхат - 8

25. Mutaloff - 7

26-28. Асхат, Бауыржан, pachuy12 - 4 

29. CR7 - 3

30. 79531663767 - 2

31. CATALONEC - 1

32. Вепрь17 - 0

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