Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура

Продолжается турнир прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru. На кону - 10 тур.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

16 апреля

22:00 Барселона - Манчестер Юнайтед

23:00 Ювентус - Аякс

17 апреля

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Порту - Ливерпуль

Не пропустите: Назначены арбитры на матчи Лиги Чемпионов "Барселона" - "МЮ" и "Ювентус" - "Аякс". | http://soccernews.ru