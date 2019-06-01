Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 12 тура

Soccernews.ru завершает турнир прогнозов матчей Лиги Чемпионов. На кону - 12 тур.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

1 июня

22:00 Тоттенхэм - Ливерпуль

Не пропустите: Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru