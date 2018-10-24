Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 3 тура

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Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 3 тура

Возобновляется турнира прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

23 октября

Аякс - Бенфика

Рома - ЦСКА

Манчестер Юнайтед - Ювентус

Шахтер - Манчестер Сити

Реал - Виктория Пльзень

24 октября

ПСВ - Тоттенхэм

Барселона - Интер

Боруссия Д - Атлетико

ПСЖ - Наполи

Локомотив - Порту

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Комментарии

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Merik

Hlfydkyk

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lyavon
lyavon

Аякс - Бенфика - 1:1, Рома - ЦСКА 2-1, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1-1, Шахтер - Манчестер Сити 0-2, Реал - Виктория Пльзень - 3-0, ПСВ - Тоттенхэм 0-1, Барселона - Интер 2-0, Боруссия Д - Атлетико 1-2, ПСЖ - Наполи 2-2, Локомотив - Порту 1-2

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Грифон

Аякс - Бенфика 2:0 Рома - ЦСКА 3:0 Манчестер Юнайтед - Ювентус 1:3 Шахтер - Манчестер Сити 0:2 Реал - Виктория Пльзень 3:0 ПСВ - Тоттенхэм 1:4 Барселона - Интер 2:0 Боруссия Д - Атлетико 1:1 ПСЖ - Наполи 3:1 Локомотив - Порту 1:0

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Зенден

Аякс - Бенфика - 1:1, Рома - ЦСКА 2-1, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1-2, Шахтер - Манчестер Сити 1-2, Реал - Виктория Пльзень - 2-0, ПСВ - Тоттенхэм 1-1, Барселона - Интер 3-1, Боруссия Д - Атлетико 1-1, ПСЖ - Наполи 2-1, Локомотив - Порту 1-1.

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Yas
Yas

Аякс - Бенфика - 1:2, Рома - ЦСКА 2-0, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1-2, Шахтер - Манчестер Сити 1-2, Реал - Виктория Пльзень - 2-0, ПСВ - Тоттенхэм 1-2, Барселона - Интер 3-1, Боруссия Д - Атлетико 1-2, ПСЖ - Наполи 3-1, Локомотив - Порту 2-1

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Аякс - Бенфика - 1:1, Рома - ЦСКА 2-1, М Юнайтед - Ювентус - 1-1, Шахтер - Манчестер Сити 1-3, Реал - Виктория Пльзень 5-0, ПСВ - Тоттенхэм 1-2, Барселона - Интер 2-0, Боруссия Д - Атлетико 1-2, ПСЖ - Наполи 3-0, Локомотив - Порту 1-2

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TurculecNEW

Аякс - Бенфика - 2:1, Рома - ЦСКА 2-0, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 0-2, Шахтер - Манчестер Сити 0-2, Реал - Виктория Пльзень - 4-0, ПСВ - Тоттенхэм 1-2, Барселона - Интер 2-1, Боруссия Д - Атлетико 1-1, ПСЖ - Наполи 2-1, Локомотив - Порту 1-0

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Генич

Аякс-Бенфика 1-1,Рома-Цска 2-0,МЮ-Юве 1:3,Шахтер-Ман.Сити 2-1,Реал-Виктория 1-0,Псв-Тоттэнхэм 1-2,Барселона-Интер 1-2,Боррусия.Д-Атлетико 2-1,Псж-Наполи 5-1,Локомотив-Порту 2-2

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lopatasamolet

Аякс - Бенфика - 2:1, Рома - ЦСКА - 3:1, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1:1, Шахтер - Манчестер Сити - 1:2, Реал - Виктория Пльзень - 4:0, ПСВ - Тоттенхэм - 1:1, Барселона - Интер - 1:1, Боруссия Д - Атлетико - 0:0, ПСЖ - Наполи - 3:1, Локомотив - Порту - 0:1

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viktorxal

Аякс-Бенфика=1-1,Рома-ЦСКА=2-2,Манчестер Юнайтед-Ювентус=1-1,Шахтер-Манчестер-сити=1-3,Реал-Виктория Пльзень 5-2,ПСВ-Тотенхэм=1-2,Барселона-Интер=3-0,Боруссия-Атлетико=1-1,ПСЖ-Наполи=3-1,Локомотив-Порту=0-1.

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Хас

Аякс - Бенфика - 2:2, Рома - ЦСКА 1-1, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1-4, Шахтер - Манчестер Сити 2-2, Реал - Виктория Пльзень - 3-1, ПСВ - Тоттенхэм 1-2, Барселона - Интер 4-2, Боруссия Д - Атлетико 3-3, ПСЖ - Наполи 3-2, Локомотив - Порту 2-3

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Strateg

Аякс - Бенфика 2:1 Рома - ЦСКА - 2:1 Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1:2 Шахтер - Манчестер Сити - 1:3 Реал - Виктория Пльзень - 4:0 24 октября ПСВ - Тоттенхэм - 1:1 Барселона - Интер - 3:2 Боруссия Д - Атлетико - 1:2 ПСЖ - Наполи - 3:2 Локомотив - Порту - 1:0

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Джонни

Аякс - Бенфика: 2:0, Рома - ЦСКА: 2-1, Манчестер Юнайтед - Ювентус: 1-1, Шахтер - Манчестер Сити: 0-2, Реал - Виктория Пльзень: 3-0, ПСВ - Тоттенхэм: 1-2, Барселона - Интер: 2-1, Боруссия Д - Атлетико: 3-2, ПСЖ - Наполи: 2-0, Локомотив - Порту: 1-0.

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WhiteWolff

Аякс - Бенфика - 3:1, Рома - ЦСКА 2-0, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1-2, Шахтер - Манчестер Сити 0-2, Реал - Виктория Пльзень - 4-0, ПСВ - Тоттенхэм 1-3, Барселона - Интер 3-1, Боруссия Д - Атлетико 1-1, ПСЖ - Наполи 2-0, Локомотив - Порту 1-0

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jugulator
Пьянь

Аякс - Бенфика - 2:1, Рома - ЦСКА 3-1, Манчестер Юнайтед - Ювентус - 1-2, Шахтер - Манчестер Сити 0-2, Реал - Виктория Пльзень - 4-0, ПСВ - Тоттенхэм 1-2, Барселона - Интер 2-1, Боруссия Д - Атлетико 2-1, ПСЖ - Наполи 3-1, Локомотив - Порту 1-1

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Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
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