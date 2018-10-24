Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 3 тура

Возобновляется турнира прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

23 октября

Аякс - Бенфика

Рома - ЦСКА

Манчестер Юнайтед - Ювентус

Шахтер - Манчестер Сити

Реал - Виктория Пльзень

24 октября

ПСВ - Тоттенхэм

Барселона - Интер

Боруссия Д - Атлетико

ПСЖ - Наполи

Локомотив - Порту

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