Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
Продолжается турнир прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru. На кону - 6 тур.
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.
Победителя по традиции ждет приз!
19 февраля
23:00 Ливерпуль - Бавария
23:00 Лион - Барселона
20 февраля
23:00 Атлетико - Ювентус
23:00 Шальке - Манчестер Сити
Не пропустите: Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"
-
"Реал" - "Жирона": видеотрансляция матча начнется в 14:00 мск
-
"Витесс" прервал безвыигрышную серию
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
Лента новостей
-
Английский клуб намерен купить игрока "Барселоны"
-
"Интер" нашел замену Икарди в Серии А
-
Отец Неймара сделал заявление о возможном возвращении в "Барселону"
-
1
Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Масип стал девятым вратарем, который отразил пенальти от Месси в Примере
-
Бензема повторил французское достижение Примеры
-
Куртуа рассказал, почему Бэйл пропустил командный ужин "Реала"
-
Бывший одноклубник Роналду рассказал о работе португальца на тренировках
-
"Милан" намерен купить одного из самых перспективных игроков мира
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить гигантскую сумму за игрока "Наполи"
-
"Ювентус" определился со стратегией по трансферу цели "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по Лукаку
-
Алексис Санчес ярко высказался о работе под руководством Моуринью
-
"Реал" - "Жирона": видеотрансляция матча начнется в 14:00 мск
-
Движемся в правильном направлении: Ахметов ярко высказался о результатах ЦСКА
-
3
Дом новичка "Барселоны" обокрали во время матча с "Вальядолидом"
-
"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения трансферных правил
-
Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"
-
"Витесс" прервал безвыигрышную серию
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4