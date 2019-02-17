Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура

Продолжается турнир прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru. На кону - 6 тур.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

19 февраля

23:00 Ливерпуль - Бавария

23:00 Лион - Барселона

20 февраля

23:00 Атлетико - Ювентус

23:00 Шальке - Манчестер Сити

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