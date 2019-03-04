Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура

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Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура

Продолжается турнир прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru. На кону - 8 тур.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

5 марта

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм

Реал - Аякс

6 марта

Порту - Рома

ПСЖ - Манчестер Юнайтед

Не пропустите: Основной форвард "Манчестер Юнайтед" пропустит битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Боруссия.Д-Тоттэнхэм 0-0,Реал-Аякс 2-3,Порту-Рома 3-0,Псж-Мю 4-1

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Пьянь

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм - 2-1, Реал - Аякс 3-1, Порту - Рома 2-0, ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1-1

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
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