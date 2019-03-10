Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура

Продолжается турнир прогнозов матчей Лиги Чемпионов от Soccernews.ru. На кону - 9 тур.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Победителя по традиции ждет приз!

12 марта

23:00 Ювентус - Атлетико

23:00 Манчестер Сити - Шальке

13 марта

Барселона - Лион

Бавария - Ливерпуль

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