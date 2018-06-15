Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 2 тура:

17 июня

15:00 Коста-Рика - Сербия

18:00 Германия - Мексика

21:00 Бразилия - Швейцария

18 июня

15:00 Швеция - Южная Корея

18:00 Бельгия - Панама

21:00 Тунис - Англия

19 июня

15:00 Колумбия - Япония

18:00 Польша - Сенегал

21:00 Россия - Египет

Напомним, до 14 июня можно и нужно оставить прогноз на победителя Чемпионата Мира | soccernews.ru

Комментарии
SAMUELL

Коста-Рика - Сербия 1-2, Германия - Мексика 2-1, Бразилия - Швейцария 3-0, Швеция - Южная Корея 2-0, Бельгия - Панама 4-0, Тунис - Англия 0-2, Колумбия - Япония 3-1, Польша - Сенегал 2-1, Россия - Египет 1-1

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WhiteWolff

Коста-Рика - Сербия 1-2, Германия - Мексика 3-1, Бразилия - Швейцария 3-0, Швеция - Южная Корея 2-1, Бельгия - Панама 4-0, Тунис - Англия 0-2, Колумбия - Япония 2-1, Польша - Сенегал 1-0, Россия - Египет 2-1

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Пьянь

Коста-Рика - Сербия 2-1, Германия - Мексика 1-0, Бразилия - Швейцария 2-0, Швеция - Южная Корея 2-1, Бельгия - Панама 3-0, Тунис - Англия 0-2, Колумбия - Япония 2-1, Польша - Сенегал 1-0, Россия - Египет 1-1

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Египет 0 0
3 Уругвай 0 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
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