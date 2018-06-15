Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 2 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 2 тура:

17 июня

15:00 Коста-Рика - Сербия

18:00 Германия - Мексика

21:00 Бразилия - Швейцария

18 июня

15:00 Швеция - Южная Корея

18:00 Бельгия - Панама

21:00 Тунис - Англия

19 июня

15:00 Колумбия - Япония

18:00 Польша - Сенегал

21:00 Россия - Египет

Напомним, до 14 июня можно и нужно оставить прогноз на победителя Чемпионата Мира | soccernews.ru