Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 3 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 3 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 3 тура:

20 июня

15:00 Португалия - Марокко

18:00 Уругвай - Саудовская Аравия

21:00 Иран - Испания

21 июня

15:00 Дания - Австралия

18:00 Франция - Перу

21:00 Аргентина - Хорватия

22 июня

15:00 Бразилия - Коста-Рика

18:00 Нигерия - Исландия

21:00 Сербия - Швейцария

Не пропустите: Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 1-го тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
viktorxal

Португалия-Марокко 2-1,Уругвай-Саудовская Аравия 3-0,Иран-Испания 0-1,Дания-Австралия 1-1,Франция-Перу 1-1,Аргентина-Хорватия 1-0,Бразилия-Коста-Рика 3-0,Нигерия-Исландия 1-2,Сербия-Швейцария 2-1

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Богдан

португалия марокко 3 1 уругвай сауд аравия 2 0 иран испания 0 2 дания австралия 1 0 франция перу 2 2 аргентина хорватия 0 1 бразилия коста рика 4 0 нигерия исландия 1 2 сербия швейцария 2 3

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Зенден

Португалия - Марокко - 2:1, Уругвай - Саудовская Аравия - 3:0, Иран - Испания - 0:3, Дания - Австралия - 2:1, Франция - Перу - 2:0, Аргентина - Хорватия - 2:1, Бразилия - Коста-Рика - 3:0, Нигерия - Исландия - 1:1, Сербия - Швейцария - 1:1.

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Cum Deo

Португалия - Марокко - 3:1, Уругвай - Саудовская Аравия - 3:1, Иран - Испания - 1:3, Дания - Австралия - 2:1, Франция - Перу - 2:0, Аргентина - Хорватия - 2:1, Бразилия - Коста-Рика - 3:1, Нигерия - Исландия - 1:2, Сербия - Швейцария - 2:1

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SAMUELL

Португалия - Марокко - 2:1, Уругвай - Саудовская Аравия - 3:0, Иран - Испания - 1:3, Дания - Австралия - 2:1, Франция - Перу - 2:0, Аргентина - Хорватия - 2:0, Бразилия - Коста-Рика - 3:0, Нигерия - Исландия - 1:1, Сербия - Швейцария - 2:1

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Димас

Португалия - Марокко1:1 Уругвай - Саудовская Аравия4:0 Иран - Испания1:4 Дания - Австралия1:2 Франция - Перу2:1 Аргентина - Хорватия1:1 Бразилия - Коста-Рика2:0 Нигерия - Исландия1:3 Сербия - Швейцария1:2

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WhiteWolff

Португалия - Марокко: 1:1, Уругвай - Саудовская Аравия: 3:0, Иран - Испания: 0:3, Дания - Австралия: 2:1, Франция - Перу: 3:1, Аргентина - Хорватия: 2:1, Бразилия - Коста-Рика: 4:0, Нигерия - Исландия: 1:1, Сербия - Швейцария: 2:1.

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Morgan Chain

Португалия - Марокко: 1:1, Уругвай - Саудовская Аравия: 2:0, Иран - Испания: 0:4, Дания - Австралия: 2:1, Франция - Перу: 2:1, Аргентина - Хорватия: 2:2, Бразилия - Коста-Рика: 4:1, Нигерия - Исландия: 0:1, Сербия - Швейцария: 2:1.

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Джонни

Португалия - Марокко: 3:0, Уругвай - Саудовская Аравия: 2:0, Иран - Испания: 1:3, Дания - Австралия: 2:1, Франция - Перу: 2:0, Аргентина - Хорватия: 1:0, Бразилия - Коста-Рика: 3:1, Нигерия - Исландия: 0:1, Сербия - Швейцария: 1:2.

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Пьянь

Португалия - Марокко - 3:1, Уругвай - Саудовская Аравия - 3:0, Иран - Испания - 1:3, Дания - Австралия - 2:1, Франция - Перу - 2:0, Аргентина - Хорватия - 2:1, Бразилия - Коста-Рика - 3:0, Нигерия - Исландия - 1:1, Сербия - Швейцария - 1:1

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Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Южная Корея 1 0
4 Германия 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
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