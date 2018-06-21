Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 4 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 4 тура:

23 июня

15:00 Бельгия - Тунис

18:00 Южная Корея - Мексика

21:00 Германия - Швеция

24 июня

15:00 Англия - Панама

18:00 Япония - Сенегал

21:00 Польша - Колумбия

25 июня

Саудовская Аравия - Египет

Уругвай - Россия

Иран - Португалия

Испания - Марокко

Не пропустите: еще есть возможность оставить прогнозы на матчи третьего тура. | http://soccernews.ru