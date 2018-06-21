Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 4 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 4 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 4 тура:

23 июня

15:00 Бельгия - Тунис

18:00 Южная Корея - Мексика

21:00 Германия - Швеция

24 июня

15:00 Англия - Панама

18:00 Япония - Сенегал

21:00 Польша - Колумбия

25 июня

Саудовская Аравия - Египет

Уругвай - Россия

Иран - Португалия

Испания - Марокко

Не пропустите: еще есть возможность оставить прогнозы на матчи третьего тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
Franky

Бельгия 4-1 Тунис Южная Корея 0-2 Мексика Германия 3-1 Швеция Англия 3-0 Панама Япония 1-1 Сенегал Польша 2-1 Колумбия Саудовская Аравия 0-2 Египет Уругвай 1-1 Россия Иран 0-2 Португалия Испания 3-0 Марокко

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SAMUELL

Бельгия - Тунис - 2:0, Южная Корея - Мексика - 0:3, Германия - Швеция 1:0, Англия - Панама - 3:0, Япония - Сенегал - 1:2, Польша - Колумбия - 0:1, Саудовская Аравия - Египет - 0:1, Уругвай - Россия 2-1, Иран - Португалия 1:1, Испания - Марокко - 2:0

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TurculeCNEW

Пьянь, приплюсуйте пжлста результаты Turculec на TurculecNEW, т.к. я зарегистрирован по второму никнейму. Спасибо.

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TurculeCNEW

Бельгия - Тунис - 3:0, Южная Корея - Мексика - 0:2, Германия - Швеция 2:1, Англия - Панама - 2:0, Япония - Сенегал - 1:1, Польша - Колумбия - 1:1, Саудовская Аравия - Египет - 0:1, Уругвай - Россия 1-1, Иран - Португалия 0:2, Испания - Марокко - 1:0

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Пьянь

Бельгия - Тунис - 2:0, Южная Корея - Мексика - 1:2, Германия - Швеция 1:0, Англия - Панама - 3:0, Япония - Сенегал - 1:1, Польша - Колумбия - 1:0, Саудовская Аравия - Египет - 0:1, Уругвай - Россия 2-1, Иран - Португалия 0:1, Испания - Марокко - 2:1

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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