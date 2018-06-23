Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 5 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 5 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 5 тура:

26 июня

17:00 Австралия - Перу

17:00 Дания - Франция

21:00 Исландия - Хорватия

21:00 Нигерия - Аргентина

27 июня

17:00 Мексика - Швеция

17:00 Южная Корея - Германия

21:00 Сербия - Бразилия

21:00 Швейцария - Коста-Рика

28 июня

17:00 Япония - Польша

17:00 Сенегал - Колумбия

21:00 Англия - Бельгия

21:00 Панама - Тунис

Не пропустите: Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 4 тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
Зенден

Австралия - Перу - 1:1, Дания - Франция 0:1, Исландия - Хорватия 0:1, Нигерия - Аргентина 1:3, Мексика - Швеция 1:1, Южная Корея - Германия 0:2, Сербия - Бразилия 0:2, Швейцария - Коста-Рика 2:0, Япония - Польша 1:2, Сенегал - Колумбия 1:1, Англия - Бельгия 1:1, Панама - Тунис 0:0.

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SAMUELL

Австралия - Перу - 2:1, Дания - Франция 0:2, Исландия - Хорватия 0:1, Нигерия - Аргентина 1:2, Мексика - Швеция 2:0, Южная Корея - Германия 0:2, Сербия - Бразилия 1:3, Швейцария - Коста-Рика 2:0, Япония - Польша 1:2, Сенегал - Колумбия 0:1 Англия - Бельгия 1:3, Панама - Тунис 0:1

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WhiteWolff

Австралия - Перу - 1:1, Дания - Франция 0:1, Исландия - Хорватия 1:2, Нигерия - Аргентина 0:2, Мексика - Швеция 2:1, Южная Корея - Германия 0:3, Сербия - Бразилия 0:2, Швейцария - Коста-Рика 2:1, Япония - Польша 1:2, Сенегал - Колумбия 2:2 Англия - Бельгия 1:2, Панама - Тунис 0:2

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Hovsik

Австралия - Перу - 1:1, Дания - Франция 0:1, Исландия - Хорватия 1:1, Нигерия - Аргентина 1:3 Мексика - Швеция 1:1, Южная Корея - Германия 0:4Сербия - Бразилия 1:2, Швейцария - Коста-Рика 2:1, Япония - Польша 1:2, Сенегал - Колумбия 1:2 Англия - Бельгия 3:2, Панама - Тунис 1:1

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Пьянь

Австралия - Перу - 1:1, Дания - Франция 0:1, Исландия - Хорватия 1:1, Нигерия - Аргентина 0:1, Мексика - Швеция 1:1, Южная Корея - Германия 0:2, Сербия - Бразилия 0:2, Швейцария - Коста-Рика 1:1, Япония - Польша 1:2, Сенегал - Колумбия 1:2 Англия - Бельгия 2:2, Панама - Тунис 0:1

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Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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