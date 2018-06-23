Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 5 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 5 тура:

26 июня

17:00 Австралия - Перу

17:00 Дания - Франция

21:00 Исландия - Хорватия

21:00 Нигерия - Аргентина

27 июня

17:00 Мексика - Швеция

17:00 Южная Корея - Германия

21:00 Сербия - Бразилия

21:00 Швейцария - Коста-Рика

28 июня

17:00 Япония - Польша

17:00 Сенегал - Колумбия

21:00 Англия - Бельгия

21:00 Панама - Тунис

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