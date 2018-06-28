Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 6 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 6 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. 

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 6 тура, который посвящен стадии 1/8 финала. Прогноз учитывается по итогам 90 минут матча.

30 июня

Франция - Аргентина

Уругвай - Португалия

1 июля

Испания - Россия

Хорватия - Дания

Не пропустите: Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 5 тура.  | http://soccernews.ru

Комментарии
Yas

Франция - Аргентина 2:1, Уругвай-Португалия 1:0, Испания - Россия 3:0, Хорватия - Дания 2:1.

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Hovsik

Франция - Аргентина - 2:3Уругвай - Португалия - 3:2, Испания - Россия 1:1, Хорватия - Дания 1:0

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Гуля Ермакова

Франция - Аргентина - 2:1, Уругвай - Португалия - 1:2, Испания - Россия 3:1, Хорватия - Дания 1:0

Ответить
WhiteWolff

Франция - Аргентина - 1:2, Уругвай - Португалия - 2:0, Испания - Россия 3:1, Хорватия - Дания 2:0

Ответить
Богдан

франция аргентина 3 2 уругвай португалия 1 1 пен выйграет португалия испания россия 3 1 хорватия дания 2 2 пен выйшграет хорватия

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kruton9000

Франция - Аргентина 1:3, Уругвай - Португалия 1:0, Испания - Россия 3:0, Хорватия - Дания 1:0

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хас

Франция - Аргентина - 1:3, Уругвай - Португалия - 1:2, Испания - Россия 1:3, Хорватия - Дания 3:1

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Edgarooo07

Франция - Аргентина - 1:3, Уругвай - Португалия - 2:1, Испания - Россия 2:3, Хорватия - Дания 1:2

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SAMUELL

Франция - Аргентина - 1:2, Уругвай - Португалия - 3:1, Испания - Россия 3:1, Хорватия - Дания 2:0

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РеалЕкатеринбург

Франция - Аргентина 2:2, Уругвай-Португалия 1:2, Испания - Россия 2:0, Хорватия - Дания 2:1.

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TurculeCNEW

Франция - Аргентина - 1:2, Уругвай - Португалия - 2:1, Испания - Россия 2:1, Хорватия - Дания 2:0

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Пьянь

Франция - Аргентина - 2:0, Уругвай - Португалия - 1:1, Испания - Россия 2:0, Хорватия - Дания 1:0

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Сербия 3 3
4 Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция 3 6
2 Мексика 3 6
3 Южная Корея 3 3
4 Германия 3 3
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Колумбия 3 6
2 Япония 3 4
3 Сенегал 3 4
4 Польша 3 3
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