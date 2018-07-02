Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. 

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 6 тура, который посвящен стадии 1/8 финала. Прогноз учитывается по итогам 90 минут матча.

2 июля

Бразилия - Мексика

Бельгия - Япония

3 июля

Швеция - Швейцария

Колумбия - Англия

Не пропустите: Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 6 тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
Franky

Бразилия 3-1 Мексика Бельгия 3-1 Япония Швеция 1-1 Швейцария Колумбия 1-3 Англия

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Дамира

Бразилия - Мексика - 3:2, Бельгия - Япония - 3:0, Швеция - Швейцария - 2:1, Колумбия - Англия - 3:2

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TurculeCNEW

Бразилия-Мексика 2-1, Бельгия-Япония 2-0, Швеция-Швейцария 1-0,Колумбия-Англия 1-2.

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ВВМ

Бразилия-Мексика 2-1, Бельгия-Япония 2-0, Швеция-Швейцария 1-0,Колумбия-Англия 2-1.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Бразилия - Мексика 2-1, Бельгия - Япония 2-0, Швеция - Швейцария 0-1, Колумбия - Англия 2-1

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lopatasamolet

Бразилия - Мексика 2:1, Бельгия - Япония - 3:1, Швеция - Швейцария - 0:0, Колумбия - Англия - 1:2

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Гуля Ермакова

Бразилия - Мексика - 2:1, Бельгия - Япония - 2:0, Швеция - Швейцария - 1:1, Колумбия - Англия - 2:2

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WhiteWolff

Бразилия-Мексика 2-0, Бельгия-Япония 3-0, Швеция-Швейцария 2-1,Колумбия-Англия 2-1

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Yas

Бразилия-Мексика 2-1, Бельгия-Япония 3-1, Швеция-Швейцария 2-1,Колумбия-Англия 1-3

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Ananasaman

Бразилия Мексика 2-0, Бельгия - Япония: 3:1, Швеция - Швейцария: 2:1, Колумбия - Англия: 2:1.

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хас

Бразилия - Мексика: 1:3, Бельгия - Япония: 1:2, Швеция - Швейцария: 1:2, Колумбия - Англия: 3:2.

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РеалЕкатеринбург

Бразилия - Мексика - 2:0, Бельгия - Япония - 2:0, Швеция - Швейцария - 2:1, Колумбия - Англия - 0:2

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Зенден

Бразилия - Мексика - 2:0, Бельгия - Япония - 3:0, Швеция - Швейцария - 1:1, Колумбия - Англия - 1:1.

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SAMUELL

Бразилия - Мексика - 3:1, Бельгия - Япония - 3:0, Швеция - Швейцария - 2:1, Колумбия - Англия - 2:1

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viktorxal

Бразилия-Мексика 3-1,Бельгия-Япония 4-0,Швеция-Швейцария 1-0,Колумбия-Англия 2-2.

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Джонни

Бразилия - Мексика: 2:1, Бельгия - Япония: 2:0, Швеция - Швейцария: 0:1, Колумбия - Англия: 1:2.

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Пьянь

Бразилия - Мексика - 2:0, Бельгия - Япония - 2:0, Швеция - Швейцария - 1:1, Колумбия - Англия - 1:2

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