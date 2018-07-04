Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 8 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. 

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 8 тура, который посвящен стадии 1/4 финала. Прогноз учитывается по итогам 90 минут матча.

6 июля.

17:00 Уругвай - Франция

21:00 Бразилия - Бельгия

7 июля

18:00 Швеция - Англия

21:00 Россия - Хорватия

Не пропустите: Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 7-го тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
Андрей

финал-Франция-Россия Россия проиграет в финале

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Yas

Уругвай - Франция 1:3, Бразилия - Бельгия 2:1, Швеция - Англия 0:1, Россия - Хорватия 0:2

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SAMUELL

Уругвай - Франция - 1:2, Бразилия - Бельгия - 3:0, Швеция - Англия - 2:1, Россия - Хорватия - 1:3

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Зенден

Уругвай - Франция 1:1, Бразилия - Бельгия 2:1, Швеция - Англия 1:2, Россия - Хорватия 0:2.

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kruton9000

Уругвай - Франция 2:1, Бразилия - Бельгия 2:3, Швеция - Англия 1:1, Россия - Хорватия 0:2

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РеалЕкатеринбург

Уругвай - Франция: 1:1, Бразилия - Бельгия: 3:2, Швеция - Англия: 1:2, Россия - Хорватия: 1:1

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Джонни

Уругвай - Франция: 1:2, Бразилия - Бельгия: 2:3, Швеция - Англия: 1:0, Россия - Хорватия: 1:0.

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Cum Deo

Уругвай - Франция - 2:3, Бразилия - Бельгия - 3:1, Швеция - Англия - 3:2, Россия - Хорватия - 2:2

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WhiteWolff

Уругвай - Франция - 1:2, Бразилия - Бельгия - 3:1, Швеция - Англия - 0:1, Россия - Хорватия - 2:1

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Богдан

уругвай франция 1 0 бразилия бельгия 0 3 швеция англия 0 4 россия хорватия 0 1

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хас

Уругвай - Франция - 3:2, Бразилия - Бельгия - 3:3, Швеция - Англия - 2:1, Россия - Хорватия - 2:1

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Пьянь

Уругвай - Франция - 1:2, Бразилия - Бельгия - 3:1, Швеция - Англия - 1:2, Россия - Хорватия - 1:2

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