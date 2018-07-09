Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

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Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Soccernews.ru продолжает турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. 

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 9 тура, который посвящен стадии 1/2 финала. Прогноз учитывается по итогам 90 минут матча.

10 июля

21:00 Франция - Бельгия

11 июля

21:00 Хорватия - Англия

Не пропустите: Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 8-го тура. | http://soccernews.ru

Комментарии
хас

Франция - Бельгия: 2:3, Хорватия - Англия: 1:2.

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viktorxal

Франция-Бельгия 3-2,Хорватия-Англия 2-1

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Дамира

Франция - Бельгия - 2:2, Хорватия - Англия - 1:3

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Cum Deo

Франция - Бельгия - 2:3, Хорватия - Англия - 1:2

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Богдан

франция бельгия 1 0 хорватия англия 2 2

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Джонни

Франция - Бельгия: 1:2, Хорватия - Англия: 0:1.

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Пьянь

Франция - Бельгия - 1:2, Хорватия - Англия - 1:1

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