Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 1-го тура

Завершился первый тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018.

Лучше всех выступил Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, набравший 11 очков. Немного уступили ему lopatasamolet, Mike и TurculeC (по 10).

Турнирная таблица по итогам 1-го тура выглядит так:

1. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 11

2-4. TurculeC, Mike, lopatasamolet - 10

5-7. lyavon, ВВМ, камбала1 - 9

8-9. Зенден, Бердали - 8

10-15. WhiteWolff, Джонни, viktorxal, ali, Yas, Дамира - 7

16-20. Пьянь, РеалЕкатеринбург, Андрей, Hovsik333, Strateg - 6

21-27. SAMUELL, kruton9000, Morgan Chain, Cum Deo, Гуля, Barsa kg, igrok - 5

28-30. хас, Александр, АТУ - 4

31-32. Олжас, Franky - 3

33-34. Мамбетенок, Богдан - 2

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