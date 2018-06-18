Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 1-го тура

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Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 1-го тура

Завершился первый тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. 

Лучше всех выступил Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, набравший 11 очков. Немного уступили ему lopatasamoletMike и TurculeC (по 10). 

Турнирная таблица по итогам 1-го тура выглядит так:

1. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 11

2-4. TurculeC, Mike, lopatasamolet - 10

5-7. lyavon, ВВМ, камбала1 - 9

8-9. Зенден, Бердали - 8

10-15. WhiteWolff, Джонни, viktorxal, ali, Yas, Дамира - 7

16-20. Пьянь, РеалЕкатеринбург, Андрей, Hovsik333, Strateg - 6

21-27. SAMUELL, kruton9000, Morgan Chain, Cum Deo, Гуля, Barsa kg, igrok - 5

28-30. хас, Александр, АТУ - 4

31-32. Олжас, Franky - 3

33-34. Мамбетенок, Богдан - 2 

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Комментарии
viktorxal

посмотрите внимательней,у меня должно быть 8 очков ;Россия 2-1=1очко,Египет 0-1=3очка,Португалия 1-1=2очка,Франция 2-1=1очко,Хорватия 1-0=1очко ИТОГО 8очков

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Пьянь

Португалия-Испания сыграли 3:3. При прогнозе 1:1 это 1 очко (так как счет отличается больше, чем на 1 гол).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Южная Корея 1 0
4 Германия 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
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