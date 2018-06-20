Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 2-го тура

Теги турнир прогнозов чм 2018soccer news

Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 2-го тура

Завершился второй тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 22 человека.

Лучше всех выступил Yas, набравший 11 очков. Также хорошие результаты показали ВВМlopatasamolet, Franky и viktorxal (по 10).

В общем зачете на первое место вышел lopatasamolet, который всего на одно очко опережает TurculeC и ВВМ. В первую пятерку также входят Yas и viktorxal.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. lopatasamolet - 20

2-3. TurculeC, ВВМ - 19 

4. Yas - 18 

5. viktorxal - 17 

6-7. Джонни, lyavon - 16 

8-10. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, Зенден, WhiteWolff - 14

11-12. Franky, РеалЕкатеринбург - 13 

13-14. Дамира, Пьянь - 12

15-17. Mike, Strateg, SAMUELL - 10 

18-19. Cum Deo, камбала1 - 9

20. Бердали - 8

21-23. ali, Предсказатель, Богдан - 7 

24-26. Андрей, Hovsik333, Гуля Ермакова - 6

27-31. kruton9000, Morgan Chain, Гуля, Barsa kg, igrok - 5

32. хас - 5

33-34 Александр, АТУ - 4

35-36. Олжас, Димас - 3

37. Мамбетенок - 2 

Не пропустите: Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 3 тура. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани

Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Португалия 2 4
2 Иран 1 3
3 Испания 1 1
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов