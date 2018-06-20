Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 2-го тура

Завершился второй тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 22 человека.

Лучше всех выступил Yas, набравший 11 очков. Также хорошие результаты показали ВВМ, lopatasamolet, Franky и viktorxal (по 10).

В общем зачете на первое место вышел lopatasamolet, который всего на одно очко опережает TurculeC и ВВМ. В первую пятерку также входят Yas и viktorxal.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. lopatasamolet - 20

2-3. TurculeC, ВВМ - 19

4. Yas - 18

5. viktorxal - 17

6-7. Джонни, lyavon - 16

8-10. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, Зенден, WhiteWolff - 14

11-12. Franky, РеалЕкатеринбург - 13

13-14. Дамира, Пьянь - 12

15-17. Mike, Strateg, SAMUELL - 10

18-19. Cum Deo, камбала1 - 9

20. Бердали - 8

21-23. ali, Предсказатель, Богдан - 7

24-26. Андрей, Hovsik333, Гуля Ермакова - 6

27-31. kruton9000, Morgan Chain, Гуля, Barsa kg, igrok - 5

32. хас - 5

33-34 Александр, АТУ - 4

35-36. Олжас, Димас - 3

37. Мамбетенок - 2

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