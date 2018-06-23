Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 3-го тура

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Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 3-го тура

Завершился третий тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 24 человека.

Лучше всех выступили Edgarooo07 и ВВМ, набравшие по 11 очков. Также хорошие результаты показали РеалЕкатеринбургПьянь и все остальные путалонцы, позор сайтаviktorxal и Димас (по 10).

В общем зачете на первое место вышел ВВМ, которого преследуют viktorxal и Yas.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 30 

2. viktorxal - 27 

3. Yas - 26 

4-6. lopatasamolet, TurculeC, Джонни - 25

7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 24

8. РеалЕкатеринбург - 23 

9. lyavon - 22 

10.  Зенден - 20

11. Дамира - 19 

12. WhiteWolff - 18

13. Пьянь - 17

14. SAMUELL - 16 

15. Cum Deo - 15

16-18. Franky, Предсказатель - 14, Богдан - 14

19. Димас - 13

20-21. Гуля Ермакова, хас - 12

22. Edgarooo07 - 11 

23-25. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

26. камбала1 - 9

27. Бердали - 8

28. ali - 7  

29-30. Андрей, Hovsik333 - 6 

31-34. kruton9000, Гуля Ермакова, Barsa kg, igrok - 5

35-36. Александр, АТУ - 4

37-38. Олжас - 3 

39-40. Мамбетенок, Игорь - 2 

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
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