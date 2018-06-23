Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 3-го тура

Завершился третий тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 24 человека.

Лучше всех выступили Edgarooo07 и ВВМ, набравшие по 11 очков. Также хорошие результаты показали РеалЕкатеринбург, Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, viktorxal и Димас (по 10).

В общем зачете на первое место вышел ВВМ, которого преследуют viktorxal и Yas.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 30

2. viktorxal - 27

3. Yas - 26

4-6. lopatasamolet, TurculeC, Джонни - 25

7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 24

8. РеалЕкатеринбург - 23

9. lyavon - 22

10. Зенден - 20

11. Дамира - 19

12. WhiteWolff - 18

13. Пьянь - 17

14. SAMUELL - 16

15. Cum Deo - 15

16-18. Franky, Предсказатель - 14, Богдан - 14

19. Димас - 13

20-21. Гуля Ермакова, хас - 12

22. Edgarooo07 - 11

23-25. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

26. камбала1 - 9

27. Бердали - 8

28. ali - 7

29-30. Андрей, Hovsik333 - 6

31-34. kruton9000, Гуля Ермакова, Barsa kg, igrok - 5

35-36. Александр, АТУ - 4

37-38. Олжас - 3

39-40. Мамбетенок, Игорь - 2

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