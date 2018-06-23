Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 3-го тура
Завершился третий тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 24 человека.
Лучше всех выступили Edgarooo07 и ВВМ, набравшие по 11 очков. Также хорошие результаты показали РеалЕкатеринбург, Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, viktorxal и Димас (по 10).
В общем зачете на первое место вышел ВВМ, которого преследуют viktorxal и Yas.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 30
2. viktorxal - 27
3. Yas - 26
4-6. lopatasamolet, TurculeC, Джонни - 25
7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 24
8. РеалЕкатеринбург - 23
9. lyavon - 22
10. Зенден - 20
11. Дамира - 19
12. WhiteWolff - 18
13. Пьянь - 17
14. SAMUELL - 16
15. Cum Deo - 15
16-18. Franky, Предсказатель - 14, Богдан - 14
19. Димас - 13
20-21. Гуля Ермакова, хас - 12
22. Edgarooo07 - 11
23-25. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
26. камбала1 - 9
27. Бердали - 8
28. ali - 7
29-30. Андрей, Hovsik333 - 6
31-34. kruton9000, Гуля Ермакова, Barsa kg, igrok - 5
35-36. Александр, АТУ - 4
37-38. Олжас - 3
39-40. Мамбетенок, Игорь - 2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0