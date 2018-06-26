Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 4-го тура
Завершился 4-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 22 человека.
Лучше всех выступили SAMUELL и Пьянь, набравшие по 10 очков. Также неплохие результаты показали lopatasamolet, lyavon и TurculeCNEW (по 9)
В общем зачете продолжает лидировать ВВМ, а его по-прежнему преследует viktorxal. Третью строчку теперь делят lopatasamolet и TurculeCNEW.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 38
2. viktorxal - 35
3-4. lopatasamolet, TurculeCNEW - 34
5. Yas - 33
6. lyavon - 31
7-8. Джонни, РеалЕкатеринбург - 30
9. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 29
10-11. Зенден, Пьянь - 27
12. SAMUELL - 26
13. WhiteWolff - 24
14. Богдан - 23
15. Предсказатель - 21
16-17. Дамира, Cum Deo - 20
18-19. Franky, xас - 19
20-21. Гуля Ермакова, Димас - 13
22. Edgarooo07 - 11
23-26. Mike, Strateg, Morgan Chain, kruton9000 - 10
27. камбала1 - 9
28. Бердали - 8
29. ali - 7
30-32. Андрей, Hovsik333, Kirill - 6
33-34. Barsa kg, igrok - 5
35-36. Александр, АТУ - 4
37. Олжас - 3
38-39. Мамбетенок, Игорь - 2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0