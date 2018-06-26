Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 4-го тура

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Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 4-го тура

Завершился 4-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 22 человека.

Лучше всех выступили SAMUELL и Пьянь, набравшие по 10 очков. Также неплохие результаты показали lopatasamolet, lyavon и TurculeCNEW (по 9)

В общем зачете продолжает лидировать ВВМ, а его по-прежнему преследует viktorxal. Третью строчку теперь делят lopatasamolet и TurculeCNEW.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 38 

2. viktorxal - 35 

3-4. lopatasamolet, TurculeCNEW - 34 

5. Yas - 33 

6. lyavon - 31 

7-8. Джонни, РеалЕкатеринбург - 30

9. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 29

10-11. Зенден, Пьянь - 27

12. SAMUELL - 26 

13. WhiteWolff - 24

14. Богдан - 23

15. Предсказатель - 21

16-17. Дамира, Cum Deo - 20

18-19. Franky, xас - 19

20-21. Гуля Ермакова, Димас - 13

22. Edgarooo07 - 11 

23-26. Mike, Strateg, Morgan Chain, kruton9000 - 10

27. камбала1 - 9

28. Бердали - 8

29. ali - 7  

30-32. Андрей, Hovsik333, Kirill - 6

33-34. Barsa kg, igrok - 5

35-36. Александр, АТУ - 4

37. Олжас - 3 

38-39. Мамбетенок, Игорь - 2 

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 3 7
2 Дания 3 5
3 Перу 3 3
4 Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия 3 9
2 Аргентина 3 4
3 Нигерия 3 3
4 Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
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