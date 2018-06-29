Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 5-го тура
Завершился 5-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 22 человека.
Лучше всех выступил Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, набравший 16 очков. Также неплохие результаты показали ВВМ и SAMUELL (по 15), а также lyavon (14).
В общем зачете ВВМ увеличил отрыв от преследователей, а на второе место вышел Yas.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 53
2. Yas - 46
3-5. TurculeCNEW, lyavon, Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 45
6. viktorxal - 44
7. lopatasamolet - 42
8. SAMUELL - 41
9-10. Джонни, Пьянь - 40
11. РеалЕкатеринбург - 39
12. WhiteWolff - 36
13. Зенден - 35
14. Предсказатель - 32
15. Cum Deo - 28
16-17. Богдан, Дамира - 27
18-19. Franky, xас - 26
20. Гуля Ермакова - 25
21. kruton9000 - 21
22. Димас - 13
23. Hovsik333 - 12
24. Edgarooo07 - 11
25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
28. камбала1 - 9
29. Бердали - 8
30. ali - 7
31-32. Андрей, Kirill - 6
33-34. Barsa kg, igrok - 5
35-36. Александр, АТУ - 4
37. Олжас - 3
38-39. Мамбетенок, Игорь - 2
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