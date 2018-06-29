Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 5-го тура

Завершился 5-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 22 человека.

Лучше всех выступил Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, набравший 16 очков. Также неплохие результаты показали ВВМ и SAMUELL (по 15), а также lyavon (14).

В общем зачете ВВМ увеличил отрыв от преследователей, а на второе место вышел Yas.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 53

2. Yas - 46

3-5. TurculeCNEW, lyavon, Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 45

6. viktorxal - 44

7. lopatasamolet - 42

8. SAMUELL - 41

9-10. Джонни, Пьянь - 40

11. РеалЕкатеринбург - 39

12. WhiteWolff - 36

13. Зенден - 35

14. Предсказатель - 32

15. Cum Deo - 28

16-17. Богдан, Дамира - 27

18-19. Franky, xас - 26

20. Гуля Ермакова - 25

21. kruton9000 - 21

22. Димас - 13

23. Hovsik333 - 12

24. Edgarooo07 - 11

25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

28. камбала1 - 9

29. Бердали - 8

30. ali - 7

31-32. Андрей, Kirill - 6

33-34. Barsa kg, igrok - 5

35-36. Александр, АТУ - 4

37. Олжас - 3

38-39. Мамбетенок, Игорь - 2

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