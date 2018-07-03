Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 6-го тура
Завершился 6-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 23 человека.
Лучше всех выступил Hovsik, набравший 5 очков. Также неплохие результаты показали Богдан и Yas (по 4).
В общем зачете продолжает лидировать ВВМ, но Yas сумел приблизиться к нему. На чистое третье место вышел TurculeCNEW.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 55
2. Yas - 50
3. TurculeCNEW - 48
4-6. lyavon, Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, viktorxal - 45
7. lopatasamolet - 44
8. SAMUELL - 42
9-10. Джонни, Пьянь - 41
11. РеалЕкатеринбург - 39
12. Зенден - 38
13. WhiteWolff - 37
14. Предсказатель - 32
15. Богдан - 31
16-17. Cum Deo, Дамира - 30
18. Гуля Ермакова - 27
19-20. Franky, xас - 26
21. kruton9000 - 23
22. Hovsik333 - 17
23. Edgarooo07 - 14
24. Димас - 13
25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
28. камбала1 - 9
29. Бердали - 8
30. ali - 7
31-32. Андрей, Kirill - 6
33-34. Barsa kg, igrok - 5
35-36. Александр, АТУ - 4
37. Олжас - 3
38-41. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей - 2
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