Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 6-го тура

Завершился 6-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 23 человека.

Лучше всех выступил Hovsik, набравший 5 очков. Также неплохие результаты показали Богдан и Yas (по 4).

В общем зачете продолжает лидировать ВВМ, но Yas сумел приблизиться к нему. На чистое третье место вышел TurculeCNEW.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 55

2. Yas - 50

3. TurculeCNEW - 48

4-6. lyavon, Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, viktorxal - 45

7. lopatasamolet - 44

8. SAMUELL - 42

9-10. Джонни, Пьянь - 41

11. РеалЕкатеринбург - 39

12. Зенден - 38

13. WhiteWolff - 37

14. Предсказатель - 32

15. Богдан - 31

16-17. Cum Deo, Дамира - 30

18. Гуля Ермакова - 27

19-20. Franky, xас - 26

21. kruton9000 - 23

22. Hovsik333 - 17

23. Edgarooo07 - 14

24. Димас - 13

25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

28. камбала1 - 9

29. Бердали - 8

30. ali - 7

31-32. Андрей, Kirill - 6

33-34. Barsa kg, igrok - 5

35-36. Александр, АТУ - 4

37. Олжас - 3

38-41. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей - 2

Не пропустите: Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура. | http://soccernews.ru