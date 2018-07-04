Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 7-го тура

Завершился 7-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 21 человек.

Лучше всех выступили viktorxal и Зенден, набравшие по 7 очков. Также хорошие результаты показали РеалЕкатеринбург, Ananasaman, WhiteWolff и lyavon (по 6).

В общем зачете ВВМ немного увеличил отрыв от ближайшего преследователя. Yas и TurculeCNEW сохранили второе и третье места, но к ним приблизились конкуренты.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 60

2. Yas - 54

3. TurculeCNEW - 53

4. viktorxal - 52

5. lyavon - 51

6-7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, SAMUELL - 47

8. lopatasamolet - 46

9-11. Пьянь, РеалЕкатеринбург, Зенден - 45

12-13. Джонни, WhiteWolff - 43

14-15. Богдан, Дамира - 34

16-17. Предсказатель, Cum Deo - 32

18. Гуля Ермакова - 31

19. Franky - 29

20. xас - 26

21. kruton9000 - 24

22. Hovsik333 - 17

23. Edgarooo07 - 14

24. Димас - 13

25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

28. камбала1 - 9

29. Бердали - 8

30. ali - 7

31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6

34-35. Barsa kg, igrok - 5

36-37. Александр, АТУ - 4

38. Олжас - 3

39-42. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей - 2

Не пропустите: Определились все пары четвертьфиналистов ЧМ-2018. | http://soccernews.ru