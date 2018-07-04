Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 7-го тура
Завершился 7-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 21 человек.
Лучше всех выступили viktorxal и Зенден, набравшие по 7 очков. Также хорошие результаты показали РеалЕкатеринбург, Ananasaman, WhiteWolff и lyavon (по 6).
В общем зачете ВВМ немного увеличил отрыв от ближайшего преследователя. Yas и TurculeCNEW сохранили второе и третье места, но к ним приблизились конкуренты.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 60
2. Yas - 54
3. TurculeCNEW - 53
4. viktorxal - 52
5. lyavon - 51
6-7. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта, SAMUELL - 47
8. lopatasamolet - 46
9-11. Пьянь, РеалЕкатеринбург, Зенден - 45
12-13. Джонни, WhiteWolff - 43
14-15. Богдан, Дамира - 34
16-17. Предсказатель, Cum Deo - 32
18. Гуля Ермакова - 31
19. Franky - 29
20. xас - 26
21. kruton9000 - 24
22. Hovsik333 - 17
23. Edgarooo07 - 14
24. Димас - 13
25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
28. камбала1 - 9
29. Бердали - 8
30. ali - 7
31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6
34-35. Barsa kg, igrok - 5
36-37. Александр, АТУ - 4
38. Олжас - 3
39-42. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей - 2
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