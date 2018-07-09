Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 8-го тура

Завершился 8-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 20 человек.

Лучше всех выступила Дамира, набравшая семь очков. Также хорошие результаты показали TurculeCNEW (5), а также

РеалЕкатеринбург и Cum Deo (по 4).

В общем зачете продолжает лидировать ВВМ, а TurculeCNEW вышел на второе место. Также в чемпионской гонке по-прежнему остается Yas - 57.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 62

2. TurculeCNEW - 58

3. Yas - 57

4. lyavon - 53

5. viktorxal - 52

6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 50

7. РеалЕкатеринбург - 49

8. SAMUELL - 48

9-10. lopatasamolet, Пьянь - 47

11-12. Зенден, Джонни - 46

13. WhiteWolff - 45

14. Дамира - 41

15-16. Богдан, Cum Deo - 36

17. Гуля Ермакова - 33

18. Предсказатель - 32

19. Franky - 29

20-21. xас, kruton9000 - 26

22. Hovsik333 - 17

23. Edgarooo07 - 14

24. Димас - 13

25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

28. камбала1 - 9

29. Бердали - 8

30. ali - 7

31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6

34-35. Barsa kg, igrok - 5

36-37. Александр, АТУ - 4

38. Олжас - 3

39-43. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог - 2

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