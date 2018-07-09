Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 8-го тура
Завершился 8-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 20 человек.
Лучше всех выступила Дамира, набравшая семь очков. Также хорошие результаты показали TurculeCNEW (5), а также
РеалЕкатеринбург и Cum Deo (по 4).
В общем зачете продолжает лидировать ВВМ, а TurculeCNEW вышел на второе место. Также в чемпионской гонке по-прежнему остается Yas - 57.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 62
2. TurculeCNEW - 58
3. Yas - 57
4. lyavon - 53
5. viktorxal - 52
6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 50
7. РеалЕкатеринбург - 49
8. SAMUELL - 48
9-10. lopatasamolet, Пьянь - 47
11-12. Зенден, Джонни - 46
13. WhiteWolff - 45
14. Дамира - 41
15-16. Богдан, Cum Deo - 36
17. Гуля Ермакова - 33
18. Предсказатель - 32
19. Franky - 29
20-21. xас, kruton9000 - 26
22. Hovsik333 - 17
23. Edgarooo07 - 14
24. Димас - 13
25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
28. камбала1 - 9
29. Бердали - 8
30. ali - 7
31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6
34-35. Barsa kg, igrok - 5
36-37. Александр, АТУ - 4
38. Олжас - 3
39-43. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог - 2
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