Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 9-го тура

Завершился 9-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 18 человек.

Лучше всех выступили Богдан, lyavon и kruton9000, набравшие по пять баллов.

В общем зачете ВВМ сохранил лидерство, но Yas подобрался к нему вплотную. Небольшие шансы на победу сохраняют также TurculeCNEW и lyavon.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

1. ВВМ - 62

2. Yas - 60

3-4. TurculeCNEW, lyavon - 58

5. viktorxal - 54

6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 52

7. РеалЕкатеринбург - 51

8-9. lopatasamolet, Пьянь - 50

10. SAMUELL - 49

11. Зенден - 48

12. Джонни - 46

13. WhiteWolff - 45

14-15. Дамира, Богдан - 41

16. Cum Deo - 36

17. Гуля Ермакова - 33

18. Предсказатель - 32

19. kruton9000 - 31

20. Franky - 29

21. xас - 26

22. Hovsik333 - 17

23. Edgarooo07 - 14

24. Димас - 13

25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10

28. камбала1 - 9

29. Бердали - 8

30. ali - 7

31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6

34-35. Barsa kg, igrok - 5

36-37. Александр, АТУ - 4

38. Олжас - 3

39-43. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог - 2

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