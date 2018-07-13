Турнир прогнозов на ЧМ-2018: итоги 9-го тура
Завершился 9-й тур прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018. В нем приняли участие 18 человек.
Лучше всех выступили Богдан, lyavon и kruton9000, набравшие по пять баллов.
В общем зачете ВВМ сохранил лидерство, но Yas подобрался к нему вплотную. Небольшие шансы на победу сохраняют также TurculeCNEW и lyavon.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
1. ВВМ - 62
2. Yas - 60
3-4. TurculeCNEW, lyavon - 58
5. viktorxal - 54
6. Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта - 52
7. РеалЕкатеринбург - 51
8-9. lopatasamolet, Пьянь - 50
10. SAMUELL - 49
11. Зенден - 48
12. Джонни - 46
13. WhiteWolff - 45
14-15. Дамира, Богдан - 41
16. Cum Deo - 36
17. Гуля Ермакова - 33
18. Предсказатель - 32
19. kruton9000 - 31
20. Franky - 29
21. xас - 26
22. Hovsik333 - 17
23. Edgarooo07 - 14
24. Димас - 13
25-27. Mike, Strateg, Morgan Chain - 10
28. камбала1 - 9
29. Бердали - 8
30. ali - 7
31-33. Андрей, Kirill, Ananasaman - 6
34-35. Barsa kg, igrok - 5
36-37. Александр, АТУ - 4
38. Олжас - 3
39-43. Мамбетенок, Игорь, Артур, Алексей, Японский стоматолог - 2
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