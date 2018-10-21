Турнир прогнозов РПЛ: оставляем прогнозы на 11 тур

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Турнир прогнозов РПЛ: оставляем прогнозы на 11 тур

Soccernews не стоит на месте и подготовил для Вас возможность участвовать в турнирах прогнозов по всем ведущим чемпионатам.

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 11 тура чемпионата России.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов РПЛ - 11 тур

20 Октября 2018    14:00 Урал Крылья Советов

Матч окончен

1 - 1
19 Октября 2018    20:30 Локомотив Москва Ростов

Матч окончен

2 - 1
20 Октября 2018    11:30 Оренбург Енисей Красноярск

Матч окончен

0 - 0
21 Октября 2018    16:30 Спартак Москва Арсенал Тула

Матч окончен

2 - 3
20 Октября 2018    16:30 Уфа Рубин

Матч окончен

0 - 0
19 Октября 2018    18:00 Анжи ЦСКА Москва

Матч окончен

0 - 2
21 Октября 2018    19:00 Краснодар Ахмат

Матч окончен

0 - 1
21 Октября 2018    14:00 Динамо Москва Зенит Санкт-Петербург

Матч окончен

1 - 0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
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