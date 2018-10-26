Турнир прогнозов РПЛ: оставляем прогнозы на матчи 12 тура

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Турнир прогнозов РПЛ: оставляем прогнозы на матчи 12 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 12 тура чемпионата России.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов РПЛ - 12 тур

29 Октября 2018    18:00 Крылья Советов Зенит Санкт-Петербург

Матч окончен

0 - 1
27 Октября 2018    19:00 Ростов Анжи

Матч окончен

1 - 0
28 Октября 2018    14:00 Енисей Красноярск Локомотив Москва

Матч окончен

0 - 3
27 Октября 2018    16:30 Арсенал Тула Оренбург

Матч окончен

2 - 2
29 Октября 2018    20:30 Рубин Спартак Москва

Матч окончен

1 - 1
27 Октября 2018    14:00 Урал Уфа

Матч окончен

1 - 1
28 Октября 2018    19:00 ЦСКА Москва Краснодар

Матч окончен

1 - 2
28 Октября 2018    16:30 Ахмат Динамо Москва

Матч окончен

0 - 0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
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