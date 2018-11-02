Турнир прогнозов РПЛ: оставляем прогнозы на матчи 13 тура

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Турнир прогнозов РПЛ: оставляем прогнозы на матчи 13 тура

Предлагаем вам оставить свои прогнозы на матчи 13 тура чемпионата России.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Угаданная ничья - 2 балла.

Турнир прогнозов РПЛ - 13 тур

05 Ноября 2018    16:30 Уфа Крылья Советов

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04 Ноября 2018    16:30 Краснодар Ростов

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05 Ноября 2018    19:00 Анжи Енисей Красноярск

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03 Ноября 2018    14:00 Локомотив Москва Арсенал Тула

Матч окончен

3 - 1
05 Ноября 2018    14:00 Оренбург Рубин

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04 Ноября 2018    19:00 Спартак Москва Урал

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03 Ноября 2018    16:30 Динамо Москва ЦСКА Москва

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04 Ноября 2018    14:00 Зенит Санкт-Петербург Ахмат

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Спартак Москва 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Рубин 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
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