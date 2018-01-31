Турок Омер стал первым футболистом, проданным за биткоины

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Турок Омер стал первым футболистом, проданным за биткоины

Турецкий любительский клуб "Харунустаспор" приобрел футболиста Омера Фарука Кироглу, сообщает Mirror.

Клуб заплатил за Кироглу 0,0524 биткоина (547 долларов) и 540 долларов наличными. Этот трансфер стал первым в истории футбола, в котором была использована криптовалюта.

"Если бог даст, биткоин принесет нам чемпионство", - скзаал член правления клуб Хальдун Сехит.

Стоит отметить, что 31 января курс биткоина опустился ниже 10 тысяч долларов. Ранее 1 коин стоил более 18 тысяч долларов.

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