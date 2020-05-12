Tuttosport: Ибрагимович, возможно, покинет "Милан"

Звездный форвард "Милана" Златан Ибрагимович может покинуть итальянский клуб, утверждает Tuttosport.

По данным издания, 38-летний швед уйдет из команды, если технический директор Паоло Мальдини покинет команду.

Ранее в СМИ писали, что на место итальянского функционера может прийти Ральф Рангник.

Напомним, Ибрагимович перешел в "Милан" в начале января 2020 года. За это время он участвовал в 10 матчах, отметившись 4 голами и сделав 1 ассист.