Tuttosport объявил финальную тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы

Теги джейдон санчожоау фелишкай хаверц

Tuttosport объявил финальную тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы

Итальянское издание Tuttosport объявило финальную тройку претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы до 21 года.

Среди претендентов на награду остались португалец Жоау Фелиш ("Атлетико"), англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), а также немец Кай Хаверц ("Байер").

Вручение почетной награды состоится 27 ноября на торжественной церемонии в Риме.

В нынешнем сезоне 20-летний Фелиш провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. 19-летний Санчо забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач в поединках. На счету 20-летнего Хаверца три гола и один пас в 16 матчах.

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