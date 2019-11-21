Tuttosport объявил финальную тройку претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы
Итальянское издание Tuttosport объявило финальную тройку претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы до 21 года.
Среди претендентов на награду остались португалец Жоау Фелиш ("Атлетико"), англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд), а также немец Кай Хаверц ("Байер").
Вручение почетной награды состоится 27 ноября на торжественной церемонии в Риме.
В нынешнем сезоне 20-летний Фелиш провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. 19-летний Санчо забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач в поединках. На счету 20-летнего Хаверца три гола и один пас в 16 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7