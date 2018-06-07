Tuttosport прогнозирует рост трансферной стоимости Головина после Чемпионата Мира вдвое

Теги цска москваалександр головин

Tuttosport прогнозирует рост трансферной стоимости Головина после Чемпионата Мира вдвоеАвторитетное итальянское издание Tuttosport спрогнозировало рост трансферной стоимости полузащитника московского ЦСКА Александра Головина после Чемпионата Мира вдвое.

Так, предполагается, что успешная игра 22-летнего хавбека на домашнем мундиале может поспособствовать увеличению его цены с 20-ти миллионов евро до 40 миллионов.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА. На игрока претендуют "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Монако", лондонский "Челси" и туринский "Ювентус".

Напомним, ЦСКА оценил Головина в 20 миллионов евро. | soccernews.ru

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