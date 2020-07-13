Tuttosport: Роналду не планирует покидать "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать итальянский клуб, несмотря на слухи. Об этом сообщает Tuttosport.



По данным издания, 35-летний футболист не задумывается о переходе в другой клуб. Футболист намерен по итогам сезона получить "Золотую бутсу".

Ранее сообщалось, что этим летом футболист покинет "Ювентус" и продолжит карьеру в "Челси".



Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро.



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