Tuttosport: Роналду не планирует покидать "Ювентус"

1 Теги ювентускриштиану роналду

Tuttosport: Роналду не планирует покидать "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать итальянский клуб, несмотря на слухи. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным издания, 35-летний футболист не задумывается о переходе в другой клуб. Футболист намерен по итогам сезона получить "Золотую бутсу".

Ранее сообщалось, что этим летом футболист покинет "Ювентус" и продолжит карьеру в "Челси".

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: Буффон высказался о матче "Ювентуса" с "Аталантой"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

В Юве можно часто пенальти бить.

Ответить

главное

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов