"Твенте" арендовал хавбека ПСВ

Полузащитник Адам Махер доиграет текущий сезон в составе "Твенте" на правах аренды.

24-летний игрок ПСВ уже играл под руководством главного тренера "Твенте" Герта-Яна Вербека за АЗ.

В этом сезоне Махер сыграл лишь во одном матче за ПСВ в чемпионате.

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