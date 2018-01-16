"Твенте" арендовал хавбека ПСВ
Полузащитник Адам Махер доиграет текущий сезон в составе "Твенте" на правах аренды.
24-летний игрок ПСВ уже играл под руководством главного тренера "Твенте" Герта-Яна Вербека за АЗ.
В этом сезоне Махер сыграл лишь во одном матче за ПСВ в чемпионате.
Читайте: Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
-
Роналду: "В "Реале" меня каждый день кормят завтраками"
-
За первой победой в новом году: "Челси" сразится с "Норвичем" в переигровке Кубка Англии
-
Каталонское дерби в Кубке Испании: "Эспаньол" принимает "Барселону"
Лента новостей
-
"Кардифф" арендует Груйича у "Ливерпуля"
-
ЦСКА интересуется бразильцем Додо
-
"Ростов" продлит контракт с Калачевым
-
Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини
-
Маскерано уйдет из "Барселоны" в конце января
-
Рафинья может перейти в "Интер" за 35 миллионов евро
-
Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Форвард "Интера" Эдер может перейти в "Зенит" в обмен на Дриусси
-
Восемь игроков "Барселоны" вошли в символическую сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
-
Бартра может покинуть дортмундскую "Боруссию"
-
Иванов: "Урал" готов купить Месси, если его продадут за миллион рублей"
-
Хайнкес: "Рибери и Роббена нельзя недооценивать"
-
Бердыев: "Хотел видеть в "Рубине" Полоза, Ерохина и Кузяева"
-
Иванов: "Шатову надо обязательно играть"
-
Символическая сборная первой половины сезона Ла Лиги
-
"Атлетик" продлил Уильямса
-
"Интер" форсирует трансфер Рамиреса
-
Конте прокомментировал возможный уход Батшуайи
-
Цакташ покидает "Рубин"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|46
|2
|Аякс
|18
|41
|3
|АЗ
|18
|38
|4
|Зволле
|18
|33
|5
|Фейеноорд
|17
|32
|6
|Утрехт
|17
|28
|7
|Витесс
|18
|27
|8
|АДО Ден Хааг
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|23
|10
|ВВВ Венло
|18
|22
|11
|Хераклес
|18
|22
|12
|Эксельсиор
|18
|21
|13
|Гронинген
|18
|20
|14
|Виллем II
|18
|16
|15
|НАК Бреда
|18
|16
|16
|Твенте
|18
|15
|17
|Рода ЮК
|18
|11
|18
|Спарта Роттердам
|18
|11