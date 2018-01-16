"Твенте" арендовал хавбека ПСВ

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"Твенте" арендовал хавбека ПСВПолузащитник Адам Махер доиграет текущий сезон в составе "Твенте" на правах аренды.

24-летний игрок ПСВ уже играл под руководством главного тренера "Твенте" Герта-Яна Вербека за АЗ. 

В этом сезоне Махер сыграл лишь во одном матче за ПСВ в чемпионате.

Читайте: Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ | http://soccernews.ru

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