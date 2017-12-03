"Твенте" – "Аякс" - 3:3 (обзор)

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"Твенте" – "Аякс" - 3:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура чемпионата Голландии между "Твенте" и "Аяксом".

Не пропустите: "Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 13 36
2 АЗ 14 31
3 Аякс 14 29
4 Зволле 14 26
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 Херенвен 13 18
9 Хераклес 14 18
10 Эксельсиор 13 17
11 АДО Ден Хааг 14 17
12 Гронинген 14 15
13 ВВВ Венло 14 15
14 Виллем II 14 14
15 Спарта Роттердам 13 11
16 Твенте 14 10
17 НАК Бреда 13 9
18 Рода ЮК 13 7
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