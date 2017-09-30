"Твенте" – "Хераклес" - 2:1 (обзор)

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"Твенте" – "Хераклес" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура чемпионата Голландии между "Твенте" и "Хераклес".

Не пропустите: "Твенте" в родных стенах одолел "Хераклес". | http://soccernews.ru

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3 Витесс 6 13
4 Фейеноорд 6 12
5 АЗ 6 12
6 Зволле 6 11
7 Аякс 6 10
8 ВВВ Венло 6 9
9 Утрехт 6 9
10 Хераклес 6 8
11 Гронинген 6 8
12 Эксельсиор 6 7
13 НАК Бреда 6 7
14 АДО Ден Хааг 6 7
15 Спарта Роттердам 6 5
16 Твенте 6 3
17 Виллем II 6 3
18 Рода ЮК 6 0
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