"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)

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"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура чемпионата Голландии между "Твенте" и ПСВ.

Не пропустите: ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 19 49
2 Аякс 19 44
3 АЗ 19 39
4 Зволле 19 36
5 Фейеноорд 19 33
6 Утрехт 19 30
7 Витесс 19 28
8 АДО Ден Хааг 19 27
9 Херенвен 20 27
10 Эксельсиор 19 24
11 ВВВ Венло 19 23
12 Хераклес 20 23
13 Гронинген 20 22
14 Виллем II 19 17
15 Твенте 19 16
16 НАК Бреда 19 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 20 11
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