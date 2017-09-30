"Твенте" в родных стенах одолел "Хераклес"
В рамках седьмого тура чемпионата Голландии "Твенте" на своём поле взял верх над "Хераклес" со счётом 2:1.
"Твенте" – "Хераклес" - 2:1
Голы: Йенсен, 2 - 1:0, Гладон, 52 - 1:1, Холла, 76 - 2:1.
"Твенте": Брондел, Лам, ван дер Лели, тер Авест, Бейен, Линдль (Холла, 68), Йенсен (Тигадуини, 58), Слагвер, Вучкич, Ассаиди (Куэвас, 90), Буре.
"Хераклес": Кастро, Хардевельд, Проппер, Брейкерс (Дросте, 61), Дуарте, ван Ойен (Ниемейер, 46), Пелупесси, Кювас (Петерсон, 77), Жамиру, Дарри, Гладон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|6
|15
|2
|Херенвен
|6
|14
|3
|Витесс
|6
|13
|4
|Фейеноорд
|6
|12
|5
|АЗ
|6
|12
|6
|Зволле
|6
|11
|7
|Аякс
|6
|10
|8
|ВВВ Венло
|6
|9
|9
|Утрехт
|6
|9
|10
|Хераклес
|6
|8
|11
|Гронинген
|6
|8
|12
|Эксельсиор
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|7
|14
|АДО Ден Хааг
|6
|7
|15
|Спарта Роттердам
|6
|5
|16
|Твенте
|6
|3
|17
|Виллем II
|6
|3
|18
|Рода ЮК
|6
|0