"Твенте" в родных стенах одолел "Хераклес"

В рамках седьмого тура чемпионата Голландии "Твенте" на своём поле взял верх над "Хераклес" со счётом 2:1.

"Твенте" – "Хераклес" - 2:1

Голы: Йенсен, 2 - 1:0, Гладон, 52 - 1:1, Холла, 76 - 2:1.

"Твенте": Брондел, Лам, ван дер Лели, тер Авест, Бейен, Линдль (Холла, 68), Йенсен (Тигадуини, 58), Слагвер, Вучкич, Ассаиди (Куэвас, 90), Буре.

"Хераклес": Кастро, Хардевельд, Проппер, Брейкерс (Дросте, 61), Дуарте, ван Ойен (Ниемейер, 46), Пелупесси, Кювас (Петерсон, 77), Жамиру, Дарри, Гладон.

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