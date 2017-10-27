"Твенте" в родных стенах проиграл "Эксельсиору"

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"Твенте" в родных стенах проиграл "Эксельсиору"

В рамках десятого тура чемпионата Голландии "Эксельсиор" в гостях одержал волевую победу над "Твенте".

"Твенте" – "Эксельсиор" - 1:3

Голы: Буре, 2 - 1:0, Файк, 41 - 1:1, Массоп, 74 - 1:2, Карами, 80 - 1:3.

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