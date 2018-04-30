"Твенте" вылетел из Эредивизи

После поражения от "Витесса" в матче 33-го тура чемпионата Голландии "Твенте" потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Таким образом, испытывающие финансовые проблемы "тюккерс" впервые за 34 года вылетели из Эредивизи.

Примечательно, что не так давно - в сезоне 2009/10 "Твенте" становился чемпионом Голландии.

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