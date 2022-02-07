“Твои игры” — новая акция “1хСтавка” к зимней Олимпиаде с крутым призовым фондом
Более четырех тысяч спортсменов из 95 стран разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах — все это о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине. Столь масштабное событие приковывает огромное внимание, за перипетиями состязаний наблюдают сотни миллионов человек на разных континентах земного шара.
Учитывая повышенный интерес к зимней Олимпиаде, компания “1хСтавка” запустила акцию “Твои игры”. С ней пользователи букмекера получат шанс выиграть ценные призы за ставки на это событие.
Призовой фонд приятно радует — от промокодов на ставки до топовых гаджетов Apple, Samsung, Lenovo.
Как поучаствовать?
- Залогиниться или зарегистрироваться на “1хСтавка”.
- В личном кабинете дать согласие на участие в бонусных акциях.
- На странице акции нажать кнопку “Принять участие”.
- Зарабатывать билеты за ставки от 100 рублей на события зимней Олимпиады.
Зачем нужны акционные билеты?
За каждую ставку, сделанную в соответствии с акционным параметрами, игрок получает один билет. Чем больше сумма ставки, тем выше категория полученного билета. Билеты необходимы для участия в розыгрыше подарков.
Предусмотрено сразу три категории призов, подобно олимпийской системе: “золото” (ставки на сумму от 1000 рублей), “серебро” (ставки на сумму от 501 до 1000 рублей) и “бронза” (ставки на сумму от 100 до 500 рублей).
А какие призы можно выиграть?
На какие подарки будет претендовать пользователь БК “1хСтавка”, зависит от категории. Впрочем, в каждой из них призы очень крутые: можно выиграть iPhone 13 Pro Max, MacBook Air 13, Apple Watch Series 7, Nintendo Switch, AirPods 3, Lenovo IdeaPad Flex 3, промокоды для новых ставок и прочее.
С полным перечнем призов можно ознакомиться на странице промо на сайте БК “1хСтавка”.
Когда объявят победителей?
Счастливчики будут выбраны при помощи генератора случайных чисел 22 февраля — через несколько дней после закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Результаты будут объявлены в 18:00 по Москве на сайте компании “1хСтавка”.
Выигрывай топовые гаджеты, делая ставки на Олимпиаду и участвуя в акции ведущего российского букмекера!
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18