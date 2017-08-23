Twitter "Барселоны" взломали хакеры

Утром 23 августа Twitter "Барселоны" подвергся хакерской атаке.

На странице каталонского клуба была опубликована информация о приобретении полузащитника ПСЖ Анхеля ди Марии, но на самом деле трансфер в клубе не совершали.

"Наши аккаунты были взломаны сегодня. Мы работаем над тем, чтобы решить проблемы как можно скорее. Спасибо за ваше терпение", – сообщила пресс-служба клуба.

Читайте: "Барселона" переключилась на Ди Марию | http://soccernews.ru