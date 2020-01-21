Twitter Евро-2020 потроллил Кокорина, который перешел в "Сочи"

В Twitter чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге появилась смешная фотография нападающего Александра Кокорина, который перешел из "Зенита" в "Сочи".

На фото футболист в сине-бело-голубом спасательном круге отдыхает в воде напротив стадиона "Фишт" в Сочи.

"Где-то в Черном море", – сообщается в Twitter.

"Сочи" арендовал футболиста до конца сезона-2019/2020.

Напомним, что 28-летний Кокорин более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

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