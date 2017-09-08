Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018

Лига Чемпионов уже совсем близко. Лучшие команды Европы, начиная со вторника, сделают свои первые шаги в главном турнире Старого света. Кто сможет выиграть ЛЧ, а кому не по силам даже выйти из группы? Кто из футболистов имеет более реальные шансы стать лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов 2017/2018? Эти и другие вопросы в разрезе букмекерских котировок представлены в тесте от soccernews.ru.

Ваша задача - оценить шансы команд и игроков на определенный результат в турнире. Только помните, что в этом тесте не место личным предпочтениям и симпатиям, поэтому используйте только аналитику и холодный расчет. Коэффициенты предоставлены одной из системообразующих букмекерских контор СНГ.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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