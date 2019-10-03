"Ты клоун". Обамеянг раскритиковал руководителя дортмундской "Боруссии"

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"Ты клоун". Обамеянг раскритиковал руководителя дортмундской "Боруссии"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал слова председателя совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханса-Йоакима Ватцке.

Ранее Ватцке заявил, что форвард покинул команду из-за денег и теперь наверняка грустит, так как вынужден смотреть Лигу Чемпионов по телевизору.

"Вам же будет лучше, если я буду молчать и не расскажу, почему на самом деле покинул "Боруссию". Ватцке, ты такой клоун. Я помню, ты говорил, что не никогда продашь Усмана Дембеле, а затем с готовностью избавился от него, получив предложение более 100 миллионов евро. Поэтому, лучше не говори о деньгах и оставь меня в покое", - написал Обамеянг в своем Twitter.

30-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" из "Боруссии" в январе 2018 года за 64 миллиона евро. За немецкий клуб он выступал на протяжении 4,5 лет. Всего за "Боруссию" он сыграл 213 матчей во всех турнирах, в которых забил 141 гол и отдал 36 результативных передач.

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