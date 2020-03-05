"Ты куда лезешь?": Талалаев встал на защиту Гончаренко в ситуации с Тедеско

Известный российский тренер Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к инциденту с участием Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА.

Когда прозвучал финальный свисток немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.

"Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем. Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху", - сказал Талалаев.

"Спартак" одолел ЦСКА в овертаймах, играя при этом в меньшинстве. В полуфинале Кубка России "красно-белые" встретятся с "Зенитом".

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