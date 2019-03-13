"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба

Теги реал мадридгарет бэйл

"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба

Недовольные фанаты "Реала" выкрикнули резкую фразу в адрес полузащитника Гарета Бэйла

Сегодня, 13 марта, когда футболист подъезжал к базе клуба, кто-то крикнул ему: "Ты очень плох. Убирайся!"

Напомним, в этом сезоне в адрес валлийца неоднократно сыпется критика со стороны фанатов "Реала".

Ранее сообщалось, что новый тренер испанской команды Зинедин Зидан планирует продать футболиста летом.

В нынешнем сезоне Бэйл участвовал в 34 матчах, отметившись 13 голами и 5 ассистами. 

А еще: Зидан провел первую тренировку в команде после возвращения| http://soccernews.ru

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