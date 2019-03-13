"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба
Недовольные фанаты "Реала" выкрикнули резкую фразу в адрес полузащитника Гарета Бэйла.
Сегодня, 13 марта, когда футболист подъезжал к базе клуба, кто-то крикнул ему: "Ты очень плох. Убирайся!"
Напомним, в этом сезоне в адрес валлийца неоднократно сыпется критика со стороны фанатов "Реала".
Ранее сообщалось, что новый тренер испанской команды Зинедин Зидан планирует продать футболиста летом.
В нынешнем сезоне Бэйл участвовал в 34 матчах, отметившись 13 голами и 5 ассистами.
А еще: Зидан провел первую тренировку в команде после возвращения| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Марадона ярко выразился об игре Роналду в матче с "Атлетико"
-
Черышев рассказал, когда перейдет в российский клуб
-
"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса
-
В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала"
-
Тухель ярко высказался о будущем двух звезд ПСЖ
-
"Ты очень плох! Убирайся": так болельщики "Реала" встретили Бэйла у базы клуба
-
1
Игрок "Манчестер Сити" решил опровергнуть слова Гвардиолы
-
1
Адвокат Кокорина рассказал, когда будет предварительное слушание по делу
-
"Реал" начал переговоры по трансферу топ-форварда
-
Аяз Гулиев прокомментировал результаты "Спартака"
-
Главный тренер "Валенсии" рассказал о перспективах Черышева в матче с "Краснодаром"
-
Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед"
-
Звезда "Ливерпуля" может стать игроком "Реала"
-
Защитника "Вест Хэма" впервые вызвали в сборную Англии
-
СМИ: Зидан заинтересован в продаже Бэйла
-
Азмун ярко высказался о Семаке
-
УЕФА завел дело в отношении Неймара
-
"Боруссия" определилась с трансферными целями на лето
-
"Эмполи" намерен вернуть бывшего тренера
-
Промес рассказал, как Россия изменила его жизнь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22