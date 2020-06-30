"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко

Теги цска москвавиктор гончаренкодмитрий селюк

"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского защитника ЦСКА Седрика Гогуа, в очередной раз подверг критике главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.

"Гончаренко – конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно. Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?" – приводит слова Селюка Sport24.

Напомним, что Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников заявил, что после матча у Гончаренко поднялось давление. Позже появилась информация, что 43-летний специалист написал заявление об отставке и уехал в Беларусь. В итоге ЦСКА к матчу 24-го тура с "Динамо" (0:0) готовил Овчинников.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогуа провел за ЦСКА пять матчей и забил один гол.

Не пропустите: Селюк жёстко высказался о возвращении Гончаренко в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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