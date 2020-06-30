"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского защитника ЦСКА Седрика Гогуа, в очередной раз подверг критике главного тренера московского клуба Виктора Гончаренко.

"Гончаренко – конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно. Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?" – приводит слова Селюка Sport24.

Напомним, что Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников заявил, что после матча у Гончаренко поднялось давление. Позже появилась информация, что 43-летний специалист написал заявление об отставке и уехал в Беларусь. В итоге ЦСКА к матчу 24-го тура с "Динамо" (0:0) готовил Овчинников.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогуа провел за ЦСКА пять матчей и забил один гол.

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