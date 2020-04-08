"Ты узнаешь ее из тысячи". ЦСКА креативно поздравил Акинфеева

Московский ЦСКА поздравил вратаря команды Игоря Акинфеева, которому сегодня, 8 апреля, исполнилось 34 года.

Пресс-служба клуба опубликовал ролик, в котором голкипер совершает сейвы ногами, а также действия ногами разных людей. При этом ролик сопровождается измененной песней "Ты узнаешь ее из тысячи".

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 629 матчей и пропустил 551 гол. За сборную России сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.

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