"Ты узнаешь ее из тысячи". ЦСКА креативно поздравил Акинфеева
Московский ЦСКА поздравил вратаря команды Игоря Акинфеева, которому сегодня, 8 апреля, исполнилось 34 года.
Пресс-служба клуба опубликовал ролик, в котором голкипер совершает сейвы ногами, а также действия ногами разных людей. При этом ролик сопровождается измененной песней "Ты узнаешь ее из тысячи".
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 629 матчей и пропустил 551 гол. За сборную России сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.
Не пропустите: Акинфееву исполнилось 34 года. Сборная России назвала его легендой. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 7 апреля
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