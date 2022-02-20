"Ты же сумасшедший!" Гасперини эмоционально отреагировал на не засчитанный гол Малиновского

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался крайне недоволен не засчитанным голом украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (0:1).

"Ты же сумасшедший!" - сказал Гасперини, обращаясь к арбитру, и сразу же получил красную карточку.

Напомним, что гол украинца был отменен из-за офсайда у Ханса Хатебура.

В нынешнем сезоне 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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