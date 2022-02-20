"Ты же сумасшедший!" Гасперини эмоционально отреагировал на не засчитанный гол Малиновского
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался крайне недоволен не засчитанным голом украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (0:1).
"Ты же сумасшедший!" - сказал Гасперини, обращаясь к арбитру, и сразу же получил красную карточку.
Напомним, что гол украинца был отменен из-за офсайда у Ханса Хатебура.
В нынешнем сезоне 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|1
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17