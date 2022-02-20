"Ты же сумасшедший!" Гасперини эмоционально отреагировал на не засчитанный гол Малиновского

Теги фиорентинааталантаруслан малиновскийджан пьеро гасперини

"Ты же сумасшедший!" Гасперини эмоционально отреагировал на не засчитанный гол Малиновского

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался крайне недоволен не засчитанным голом украинского полузащитника Руслана Малиновского в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (0:1).

"Ты же сумасшедший!" - сказал Гасперини, обращаясь к арбитру, и сразу же получил красную карточку.

Напомним, что гол украинца был отменен из-за офсайда у Ханса Хатебура. 

В нынешнем сезоне 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Ювентус" теряет Дибалу перед матчем с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов